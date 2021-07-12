Daday'da kadınlar mikro kredi ile iş sahibi olacak

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaşayan kadınlar, kullandıkları mikro kredi sayesinde kendi işlerini kurabilecek.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikro Kredi Merkezi Kastamonu Şube Müdürü Demet Semerci, beraberinde Müdür Yardımcısı Ebru Turhal ile birlikte Daday Halk Eğitim Merkezinde kadınlara yönelik açılan kursları ziyaret etti. Kursta kadınların yapabilecekleri işler hakkında bilgilendirmede bulunan Demet Semerci, eğitim, finans, üretim, pazarlama döngüsüyle Dadaylı kadınları ekonomik olarak güçlendirmek amacıyla Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti. Semerci, "Eğitimlerden sonra halk eğitim merkezimizi sürekli açık tutarak kursiyerlerimizin burada üretim yapmalarına imkan sağlayacağız. Alacakları mikro finans desteğiyle de malzeme alımı sorununu çözecek, böylece pazar aşamasına gelip kadınlarımızın ürettiklerini ilçemizdeki atlı turizm çiftliklerinde, Kastamonu merkezinde ve çevre illerde satışa sunabilmeleri için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak pazar ağı oluşturmalarına destek vereceğiz. Biz biliyoruz ki güçlü kadın demek güçlü aile demektir, güçlü aile güçlü Türkiye'nin çekirdeğidir. Bu inançla kadınlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.