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Daday'da korona virüs denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Türkiye genelinde tüm illerde gerçekleştirilen yeni tip korona virüs salgınına yönelik denetimler Daday’da yapıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Türkiye genelinde tüm illerde gerçekleştirilen yeni tip korona virüs salgınına yönelik denetimler Daday'da yapıldı.


İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 81 İl'de eş zamanlı olarak yeni tip korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Daday ilçesinde yapılan denetimlere Daday İlçe Emniyet Amirvekili Komiser Yardımcısı Yasemin Acar, Daday Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Başkanı Dr. Pınar Karamustafa, TSM Sekreteri Cengiz Yıldırım, İlçe Tarım Orman Müdürü Engin Kocaoğlu, Daday Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Sekreteri Refik Necmi Tuzcu katıldı. Denetimlerde ekipler, lokantaları, berberleri, kıraathaneleri ve marketlerde incelemelerde bulunuldu. Denetimlerde esnafların genel olarak kurallara uyduğu ve tedbirleri aldığı görülürken denetimlerin vatandaşların sağlığı için sık sık yapılacağı belirtildi.

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