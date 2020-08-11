İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Daday'da koronavirüs denetimi yapıldı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde ekipler korona virüs denetimi yaptı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ekipler korona virüs denetimi yaptı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Daday'da iş yerleri, kültürel aktivite yerleri ve toplu ulaşım araçları gibi birçok nokta Daday Kaymakamlığı koordinasyonunda belediye, Toplum Sağlığı Merkezi, Esnaf Odası, İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve jandarmadan oluşturulan ekiplerce denetlendi. Daday Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan ekipler, kontrollü sosyal hayat döneminde Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğini denetledi. Ekipler vatandaşlara alınan tedbirler konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlerde hem iş yeri sahiplerinin hem de vatandaşların kurallara uydukları gözlemlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.