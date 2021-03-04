Daday'da koronavirüs denetimleri devam ediyor

Kastamonu'nun Daday ilçesinde koronavirüs salgını denetimleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonunda açıkladığı yeni normalleşme adımlarından sonra hizmetlerine kaldığı yerden devam eden kahvehaneler, restoranlar denetlendi. Kaymakam Mehmet Sert başkanlığındaki ilgili kolluk kuvvetleri ile Zabıta Komiseri Yılmaz İnan ve Merkez Mahallesi Muhtarı Esra Apaydın'ında katıldığı denetimlerde, esnafların yeni alınan tedbirlere uyup uymadığı denetlendi. Tüm esnafı ve vatandaşları alınan tedbirlere uymaya özen göstermeye davet eden Kaymakam Sert, alınan tedbirlere uyulmaz ve vaka sayısında artış yaşanırsa eski kısıtlamalara geri dönüleceği konusunda uyarılarda bulundu.