Daday'da köy yaşam merkezi ve anasınıfı açıldı

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Hasanşeyh köyünde anasınıfı ve köy yaşam merkezi hizmete açıldı.

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Daday'a bağlı Hasanşeyh köyünde 3-4 yaş grubu öğrencilere yönelik yapılan anasınıfı ve köy yaşam merkezi hizmete açıldı. Eğitimlerine başlayan öğrencilere Daday Kaymakamlığı tarafından köy yaşam merkezi bahçesine çocuk oyun parkı da kuruldu. Hasanşeyh köyünde bulunan yaklaşık 8 öğrencinin eğitim göreceği yaşam merkezi ve anasınıfında ayrıca yetişkinler için seracılık gibi diğer faaliyetlerde yapılabilecek. Etrafı çeşitli meyve ağaçları ve fidanlarla da donatılacak olan yaşam merkezi ve anasınıfının resmi açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak.

Daday Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, kaymakamlık olarak ellerinden geldiğince minik öğrencilere destek olacaklarını ifade ederek, şimdilik minik öğrencilere kaymakamlık olarak çocuk oyun parkı hediye ettiklerini, desteklerin devam edeceğini söyledi.

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin ise, “Öğrencilerin başarılarının artması için kurum olarak daha fazla ne yapabiliriz diye düşünüyor ve ona göre çalışmalar yapıyoruz. Amacımız çocuklarımıza daha iyi ve kaliteli eğitim vermek ve onlara istedikleri arzuladıkları imkanları sağlamaktır” diye konuştu.