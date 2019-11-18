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Daday'da köye kadar inen ayı, arı kovanını parçaladı

Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Akpınar köyünde köye kadar inen ayı, arı kovanını parçaladı.

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Akpınar köyünde köye kadar inen ayı, arı kovanını parçaladı. Köpeklerin tepki vermesiyle ayı, ormanlık alana kaçtı.


Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Akpınar köyünde köy meydanına kadar inen ayı, arı kovanlarına parçaladı. Ayının çıkardığı sesler üzerine köydeki köpekler tepki verdi. Köylülerinde sesler çıkarması üzerine ayı, ormanlık alana doğru kaçarak gözden kayboldu. Ayının saldırısında bir tane arı kovanı parçalandı.

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