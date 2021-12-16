Daday'da Kur'an-ı Kerim ve ezan okuma yarışması düzenlendi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde imam hatip liseleri arasında Kur'an-ı Kerim ve ezan okuma yarışması düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün planlaması kapsamında Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü koordinatörlüğünde Kastamonu Anadolu imam hatip liseleri arası “'Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması” yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin'in açılış konuşmasıyla devam etti.

Şirin, konuşmasında, “Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'i hıfzedilmesi adına düzenlenen genç muhafızlar yarışması ve İslamiyet'in daveti olan ezanın güzel okunması genç Bilaller yarışması dinimizin temel akidelerinin gelecek nesillere aktarılmasında büyük önem arz etmektedir. Allah hepimize Kur'an-ı Kerim'i hayatımızda yaşamayı, ezanı şerifi tüm dünyaya yaymayı nasip etsin, bu duygu ve düşüncelerle yarışmacı gençlere başarılar diliyor, onları yetiştiren hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İl genelinden 8 hafız öğrencinin katıldığı yarışma sonucunda birinci Araç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Ahmet Hakan Soydan, ikinci Kastamonu Şeyh Saban-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Emre Yücel, üçüncü ise Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Eren Tokat oldu.

"Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nda il genelinden 13 okul öğrencisinin katıldığı yarışma sonucunda birinci Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İsmail Hakkı Garparslan, ikinci Kastamonu Şeyh Saban-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Eren Karın, üçüncü ise Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Arif Emre Nasuh oldu.

Yarışmanın ardından dereceye giren okullara ve öğrencilere çeşitli ödüller verildi.