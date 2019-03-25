Daday'da meyve fidanı dağıtıldı

Daday'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından çiftçilere meyve fidanı dağıtımı yapıldı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından müştereken uygulanan “Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi” kapsamında, Daday'da çiftçilere yüzde 50 hibeli olarak Elma, Armut ve Ceviz fidanı dağıtımı yapıldı. Dağıtım programına İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Kocaoğlu, ilçe müdürlüğü teknik personeli ve çiftçiler katıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Daday Tarım ve Orman İlçe Müdürü Engin Kocaoğlu, meyve fidanlarının bir an önce toprakla buluşturulması gerektiğini belirterek, çiftçilere bol bereketli üretim temennisinde bulundu.

Ayrıca İlçe Müdürlüğü Personeli Ziraat Teknikeri Engin Çevik tarafından da fidanların dikimi konusunda teknik olarak çiftçilere bilgilendirme yapıldı.