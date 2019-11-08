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Daday'da Milli Eğitim Müdürleri toplandı

İlçe Milli Eğitim Müdürleri Değerlendirme Toplantısı, Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde yapıldı.


İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu başkanlığında 19 İlçe Milli Eğitim Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Yaşar Dolapcı ve Mesut Şeker'in katılımıyla Daday Hükümet Konağı Toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 2023 Eğitim Vizyonu ve Eğitimde Kalitenin Artırılması İl Eylem Planı kapsamında yapılacak faaliyetler görüşüldü.


İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürlerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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