Daday'da öğrenci servislerine korona virüs eğitimi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yeni eğitim öğretim yılında öğrenci servisi taşımacılığı yapan şoförlere korona virüs eğitimi verildi.

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde düzenlenen eğitime şoförlere korona virüsle mücadele kapsamında alınacak tedbirler ve uygulanacak kurallar anlatıldı. Daday Toplum Sağlığı Merkezi tarafından alınacak tedbirlerin anlatıldığı eğitimde ayrıca İlçe Emniyet Amirliğine bağlı Trafik Bürosunca trafik bilgileri de verildi. Eğitimde kısa bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, okullarda koronavirüse karşı gerekli tedbirlerin alındığını, okul servislerinin ve şoförlerinde bu tedbirlere uyması gerektiğini ifade ederek, yeni eğitim ve öğretim yılının kazasız belasız, sağlıklı ve başarılı olması dileğinde bulundu.

Eğitimin sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü denetleme komisyonu ile İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrenci servislerinde alınan tedbirler incelendi.