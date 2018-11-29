Daday'da öğrencilere Çanakkale Zaferi ve Atatürk anlatıldı

Daday'da öğrencilere Çanakkale Zaferi ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anlatıldı.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümü nedeniyle Daday'da konferans düzenlendi. Daday Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) ve Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Dünyanın en yaşlı gazisinin oğlu Turgut Kaçmaz, babasının Çanakkale Savaşı'ndaki üniformasını ve çarıklarını giyerek, elinde Türk Bayrağı ile sunum yaptı. Sunumunda Gazi Turgut Kaçmaz, babasından Çanakkale ve Atatürk ile ilgili duyduklarını ve yaşadıklarını anlattı.

Babasının, 1884 yılında Ereğli'nin Kestaneci Köyü'nde dünyaya geldiğini vurgulayan Turgut Kaçmaz, “Annesi, babamı, ‘Beni ya şehit ya gazi anası yapacak' diye büyütmüş. Askere giderken ise ‘Oğul, vatan, millet, bayrak, din için harbe gidiyorsun. Bu bayrak, millet, vatan ve din için şehit olursan bağrıma taş basar babanla birlikte başım dik el ele yürürüm' der” dedi.

Turgut Kaçmaz, babasının, Balkan, Çanakkale ve İstiklal Savaşları'na katıldığını belirterek, Mustafa Kemal'in askeri olduğunu, din ve bayrak uğruna 14 yıl savaştığını söyledi. Çanakkale'de Conkbayırı'nda savaşırken yaralanarak gazi olan babasına, Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde gösterdiği kahramanlıkla Atatürk tarafından İstiklal Madalyası verildiğini hatırlatan Gazi Kaçmaz, “Çanakkale-Gelibolu savaşları Türk, Kürt, Alevi, Çerkez, Türkmen, Arap, Laz, Çeçen omuz omuza vererek kazandıkları bir ölüm kalım savaşıdır. Gencinden yaşlısına kadar lise talebesinden fakülte talebesine kadar bu vatan için ‘Canım feda olsun' diyerek, Çanakkale'ye, Sakarya'ya, Dumlupınar'a koşan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde dedelerimizin temiz kanıyla yazılmış buram buram bir destandır” diye konuştu.

Babasının her defasında Atatürk'ü savaşlarda yakından gördüğünü anlattığını da vurgulayan Kaçmaz, “Babam Atatürk'ü şöyle anlatırdı; Atatürk olmasaydı, bu savaşlar kazanılmaz, dünya tarihi böyle olmazdı, Cumhuriyet kurulmazdı. Babam, Atatürk'ü savaşlarda uzaktan, yakından görüp Kurtuluş Savaşı bittiği zaman bütün ordular Bursa'da toplanır, babam Atatürk'e evrak getirir. Son nefesine kadar Atatürk'e nasıl selam verdiğini aynı duygularla anlatırdı. Babam, vatanını, milletini, bayrağını, Mustafa Kemal Atatürk'ü sözde değil öz de sevenlerdendi. Ben de onun oğlu olarak öz de sevenlerdenim” şeklinde konuştu.

Konferans sonunda öğrencilerin merak ettiği soruları da yanıtlayan Turgut Kaçmaz, öğrencilerin fotoğraf çekimi isteğini de geri çevirmedi.