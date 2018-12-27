Daday'da öğrencilere diş taraması yapıldı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ilk ve anaokulu öğrencilerine ağız ve dış sağlığı taraması yapıldı.

Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından Daday'da ilçe merkezi ve kırsaldaki okullarda gerçekleştirilen taramada, öğrencilere dış macunu ve fırçası hediye edildi. TSM görevlilerince, ana ve birinci sınıf öğrencilerine flor vernik uygulaması yaptıklarını ve öğrencilere ağız bakımı konusunda bilgiler verdiler.

Erken yaşta başlayan dış sağlığının önemine işaret eden yetkililer, şunları kaydetti: “Çocuklarda görülen ağız ve diş hastalıkları, özellikle diş çürükleri okul başarısını ve çocuğun kendine güvenini olumsuz yönde etkiliyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık rastlanan sağlık sorunlarından biri, ağız ve diş hastalıklarıdır. Ağız ve diş hastalıkları özellikle 0-6 ve 7-14 yaş grubunda en sık görülen hastalıklardandır. Bu sebeple Ağız ve Diş sağlığı önemlidir”