Daday'da öğrencilere yönelik kariyer günleri yapıldı

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin mesleki seçimlerinde yardımcı olunması amacıyla "Gelecekteki Mesleğim" kariyer günlerinin 4'üncüsü düzenlendi.

Değişik meslek dallarından toplam 19 mesleğin tanıtıldığı kariyer günlerinde öğrenciler merak ettikleri ve ileride olmak istedikleri meslekler hakkında bilgiler aldı. Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Daday Kaymakamı Kemal Balaban “Hayatımızın dönüm noktalarından birisi de meslek seçmekten geçmektedir. Hayatta ilk önceliğimiz sizleri ülkesine, milletine ve devletine bağlı dürüst bir Türk Vatandaşı olarak yetiştirmektir. Daha sonra hedefi olan, idealleri olan ve bu idealleri gerçekleştirmeye çalışan nesiller yetiştirmektir. Hedefinizi şimdiden belirlerseniz, belirlediğiniz hedefler çerçevesinde gerekli çalışmayı yapmanız daha da kolaylaşır. Bizler belirlediğiniz hedeflerinizi gerçekleştirmek için maddi ve manevi açıdan her zaman yanınızdayız. Sizleri güzel üniversitelerde ve güzel bölümlerde görmek en büyük dileğimizdir.Bir meslek seçiminde en önemli kriterin sizi gelecekte neyin mutlu edeceği, sorusuna vereceğiniz cevapla doğru orantılıdır” dedi.

Kaymakam Balaban ayrıca öğrencilere mesleki bilgiler konusunda gerekli desteği veren katılımcılara teşekkür ederek, sınavlara girecek öğrencilere de başarılar diledi.