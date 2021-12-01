Daday'da okullara spor malzemesi desteği

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün katkısıyla okullara spor malzemesi desteği sağlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Daday Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün organizesinde, Atatürk Ortaokulu başta olmak üzere Şehit Ümit Demirci Çok Programlı Anadolu Lisesine, Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ve Miralay Halit Bey İlkokuluna masa tenisi masaları, masa tenisi topları, voleybol, basketbol, futbol toplarından oluşan spor malzemesi desteği verdi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ile Daday Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Babaş'a teşekkür ederek, salgın sonrası öğrencilerin sağlıklı ve hareketli bir yaşama adapte olmaları, ülkenin spor alanında daha büyük başarılara ulaşabilmesi için Dadaylı gençlerin imkanlarının çoğaltılmasına kurumlarla işbirliği içerisinde devam edeceklerini belirtti.