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Daday'da okullarda çalıştırılacak 16 kişi kurayla belirlendi

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Daday ilçesinde okullarda çalıştırılacak 16 kişi, kurayla belirlendi.


Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar için onarım ve temizlik işlerinde çalışacak 12, güvenlik görevlisi olarak çalışacak 4 işçilerin kura çekimi gerçekleştirildi. Okullarda çalışacak 4 güvenlik görevlisi için ise kura çekimi Kastamonu'da yapıldı. Komisyon Başkanlığını İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, komisyon üyeliklerinin ise Şube Müdürleri Gülseren Anbarcı, Cemil Kılıç ve Önder Aktaş'ın yaptığı kura çekimi, Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapıldı. Daday Notervekili Özlem Yeni huzurunda ismi okunan adaylar torbadan numara çektiler. İsmi okunan fakat kuraya gelmeyenlerin yerine ise komisyon üyeleri kurayı çekti. Kuradan geçerli numarayı çekenler sevinirken, geçerli numarayı çekemeyenler ise üzüldüklerini, şanslarını başka kura çekilişinde deneyeceklerini söylediler. Kuradan çıkan 12 geçici işçi 2 şerli olarak Daday'da bulunan 6 okula dağıtımı yapılacak.

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