Daday'da “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” eylemi yapıldı

Bütün illerde eş zamanlı yapılan uygulama Kastamonu'nun Daday ilçesinde de gerçekleştirildi. Miralay Halit Bey İlkokulu önünde protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen eylemde sürücüler durdurularak uyarıldı. Yaya kurallarına uyan sürücülere trafik ekiplerince çikolata ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte yaya geçidinden geçerek farkındalık oluşturdu.