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Daday'da pazar yerinde demir bariyerli korona virüs önlemi

Daday’da korona virüse karşı alınan yeni tedbirler kapsamında pazar yerinin giriş ve çıkışları demir bariyerlerle kontrol altına alındı.

Daday'da korona virüse karşı alınan yeni tedbirler kapsamında pazar yerinin giriş ve çıkışları demir bariyerlerle kontrol altına alındı.


Kastamonu'nun Daday ilçesinde Belediye Zabıta ekipleri ile Daday İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri tarafından korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında öncelikle pazarcı esnafına maske ve eldiven kullanımı konusunda tebligatlar yapıldı. Ardından pazar yerinin girişinde Belediye ekiplerince vatandaşlara, el dezenfektanı sıkılarak, evlerinde kullanılmak üzere özel dezenfeksiyon ilacı dağıtıldı. Vatandaşların ateşlerini de ateş ölçer cihazı ile ölçen ekipler, maskesiz ve eldivensiz vatandaşların pazar yerine girişini engelledi. Vatandaşları maske ve eldiven kullanmaları yönünde uyaran ekipler, maske ve eldiveni olmayan vatandaşlara maske ve eldiven de dağıttı.

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