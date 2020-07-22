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Daday'da polis ekipleri maske denetimi yaptı

Daday’da polis ekipleri ve Daday Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ekipleri tarafından ilçe genelinde maske denetimi yapıldı.

Daday'da polis ekipleri ve Daday Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ekipleri tarafından ilçe genelinde maske denetimi yapıldı.


İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesileceği talimatının ardından Daday'da polis ekipleri ve Daday Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ekipleri tarafından maske denetimi yaptı. Daday İlçe Emniyet Amirliğine ve Toplum Sağlığı Merkezine bağlı ekipler, ilçenin bazı noktaları başta olmak üzere lokanta, kahvehane ve kuaförlerde maske kontrolü gerçekleştirdi. Çarşı Meydanı'nda polis ekip aracından vatandaşların yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı dikkatli olmaları, maske takıp sosyal mesafe ve el hijyenine uymaları konusunda anonslar yapıldı. Vatandaşların kurallara uyduğu gözlemlenirken, herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.


Polis ekipleri, çarşıda vatandaşların maske takıp takmadığını kontrol ederek uyarılarda bulundu. Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

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