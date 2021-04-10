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Daday'da polis haftası kutlandı

Türk Polis Teşkilatı’nın 176.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü tüm Türkiye' de olduğu gibi Daday'da da pandemi kuralları çerçevesinde kutlandı.


Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına, polis haftası özel çelenginin İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Ahmet Çil ve polis memurları tarafından sunulması ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Program sonunda tüm şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

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