İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Daday'da samanlık yangını korkuttu

Kastamonu’nun Daday ilçesinde bir samanlık bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir samanlık bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.


Edinilen bilgiye göre, Daday'da Kayabağı köyü Kahyar Mahallesinde Köy Muhtarı Mehmet Ali Meydan'a ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Daday Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında samanlıktan geriye hurda yığını kalırken yangında şans eseri yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.