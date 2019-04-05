Daday'da sazlıkta çıkan yangın söndürüldü

Kastamonu'nun Daday ilçesinde Yumurtacı Göleti etrafında bulunan ve balıkların kullandığı sazlıklarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Daday Yumurtacı Göleti etrafında bulunan ve balıkların kullandığı sazlıklarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bir vatandaşın alevleri görmesi ve itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen Daday Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülmesine rağmen, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Yangın sonucunda sazlıklarda ve ağaçlarda zarar meydana geldi.