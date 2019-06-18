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Daday'da şiddetli yağmur ağaçları devirdi

Kastamonu’nun Daday ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.


Daday'da yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, bazı ağaçlar şiddetli yağış ve rüzgara dayanamayarak kökünden devrildi. Daday'da etkili olan sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Fırtınayla birlikte aniden yağan sağanak yağmur yolları göle çevirdi. Daday-Eflani Karayolu üzerinde bulunan Hürriyet Mahallesinde bazı ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Yollarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücülerde ilerlemekte zor anlar yaşadı. İtfaiye ve Belediye ekipleri ise yağan yağmur sonrası çalışma başlattı. Karayoluna devrilen ağaçlar, Belediye ekipleri tarafından kaldırılırken, devrilen elektrik ve telefon direkleri nedeniyle ilçe merkezine elektrik verilemeyerek telefon ulaşımında aksaklıklar yaşandı.

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