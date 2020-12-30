İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Daday'da tedbirler arttırılınca vaka sayısında yüzde 60 azalma görüldü

Kastamonu’nun Daday ilçesinde korona virüs denetimlerin ve tedbirleri artırılması sonucu vaka sayılarında yüzde 60 azalma görüldü.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde korona virüs denetimlerin ve tedbirleri artırılması sonucu vaka sayılarında yüzde 60 azalma görüldü.


Daday İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçede son zamanda korona virüs vakalarının artış göstermesi üzerine tedbirlerin ve denetimlerin arttırılması noktasında yeni kararlar aldı. Alınan kararların uygulanması sonucu Daday'da geçtiğimiz aya göre vaka sayılarında yüzde 60 oranında azalma görüldü. Vatandaşları rehavete kapılmadan temizlik, maske ve mesafe kuralı ile diğer alınan tedbirlere uymaları konusunda uyaran yetkililer, bu zorlu süreci birlik ve beraberlik içinde atlatacaklarını ifade ettiler.


Daday'da resmi kurumlarda çalışanlara zorunlu test yapılacak


Daday'da korona virüs tedbirleri kapsamında Daday İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda resmi kurumlarda çalışan personellere korona virüs testi yapılacak. Test yapılırken hiç bir kurumda aksaklık yaşanmaması için programlı bir şekilde uygulanan korona virüs testi Hükümet Konağı önünde Daday Devlet Hastanesi ve Daday Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğinde bugün başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.