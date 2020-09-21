Daday'ın Bilginin İyileştirilmesi projesi İspanya'da kabul edildi

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2020 yılının Ocak ayında ‘Bilginin İyileştirilmesi Becerileri ve Yeterlilikleri Online ve Uzaktan Öğretmenler Eğitimi' adlı proje hazırladı. Hazırlanan proje, İspanya Devleti Üniversite Bakanlığı tarafından kabul edildi. 239 bin 935 Euro bütçesi bulunan proje, 2022 yılının Kasım ayına kadar devam edecek. Proje hakkında bilgilendirmede bulunan Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, “Bilginin İyileştirilmesi Becerileri ve Yeterlilikleri Online ve Uzaktan Öğretmenler Eğitimi proje başlığında yapılacak olan K201 Stratejik Ortaklık eyleminde Türkiye-Polonya-Litvanya ortak ülkelerdir. Projenin fikri çıktıları uzaktan eğitim ve eğitim metodolojisinin yeni ve yenilikçi müfredatı ve ayrıştırma için teknolojik yetenekler ve cihazları ayırma öğrenimi ve ayırma için içerik oluşturmak için öğrenme olarak belirlenmiştir. Aralık 2020-Kasım 2022 aralığında geçecek projenin bütçesi 239 bin 935 Euro olup bu tarihler aralığında ortak ülkeler arasında hareketlilik kapsamında toplantılar yapılarak görüş alışverişinde bulunarak ülkelerde gerekli gözlemler yapılacaktır” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, özellikle proje başvuru aşamasında ve takibinde katkıları olan tüm idareci ve öğretmenlere teşekkür etti.