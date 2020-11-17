Daday'ın Selalmaz bezi tekrar üretilecek

Daday'ın önemli turizm simgeleri arasında yer alan Selalmaz Bezi tekrar üretilecek.

Kendine özgü yöntemlerle ağaç tezgahlarda elle dokunan fakat standart bir üretimi olmayan Selalmaz Bezi, ayrıca Daday'ın toplumsal kültürünü gelenek ve göreneklerini yansıtarak, hem ilçe hem de ülke ekonomisine büyük katkılar sağlıyor. Özellikle süs eşyalarında kullanılan ve daha önce ilk kez Gökören Köyünde üretilen fakat zamanla üretimi duran Selalmaz Bezi için harekete geçen Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu kapsamda Daday'da dokuma sektöründe faaliyet gösteren girişimcilerle görüşerek Selalmaz Bezi'nin geri kazanılması için önemli bir adım attı. Dokuma tezgahlarının ilçeye kazandırılmasıyla Selalmaz Bezi tekrar üretilerek ilçe ekonomisine katkı sunması bekleniyor.