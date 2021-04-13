Dadaylı öğrenci Türkiye 6'ıncısı oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen “İstiklâl Şairimize İstikbalden Mektup” adlı yarışmada Daday Şehit Ümit Demirci Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi, Türkiye 6'ıncısı oldu.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 13-17 ve 18-25 yaş arasında iki kategoride “İstiklâl Şairimize İstikbalden Mektup” adlı düzenlenen yarışmada Daday Şehit Ümit Demirci Çok Programlı Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Elif Derya Dolaşan, yarışmaya katılan 447 öğrencinin arasında Türkiye 6'ıncısı oldu. Kastamonu'dan yarışmada dereceye giren tek öğrenci olan Dadaylı Elif Derya Dolaşan, ödülünü Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz'ün elinden aldı.

Yarışmada dereceye giren Elif Derya Dolaşan için Daday'da da ödül töreni düzenlendi. Kaymakamlık makamında pandemi kurallarına uygun olarak yapılan törende Daday Kaymakamı Mehmet Sert, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gülseren Anbarcı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Babaş ve Daday Şehit Ümit Demirci Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdüresi Nagehan Demir, öğrencinin bu başarısını kutlayarak, çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.