Dakikalarca kurtarılmayı beklediler

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde adeta göle dönen sokaklarda mahsur kalan vatandaşlar, hem helikopterler, hem de dozerler yardımıyla kurtarıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yağmur sonrasında Ezine Çayı'nın da taşması ile birlikte sel felaketi yaşandı. İlçenin büyük bölümü sular altında kalırken, cadde ve sokaklar adeta göle döndü. AFAD, UMKE, JAK, güvenlik güçleri ve belediye ekiplerinin hummalı çalışması sürerken, vatandaşlar ise güvenli bölgelerde toplanıyor. Aynı zamanda bölgede kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Sel sebebiyle mahsur kalan vatandaşlar, hem helikopter, hem iş makineleri, hem de dozerlerle kurtarılıyor.

Bozkurt'un çamur deryasına dönen sokağında mahsur kalan bir grup vatandaş da bölgeye sevk edilen belediye dozeri ile kurtarıldı.