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Demir, “Cide için verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz”

26.

Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, 1 Kasım 2015 yılında seçim çalışmaları kapsamında Cide ilçesi için verdikleri sözleri yerine getirdiklerini söyledi.


1 Kasım 2018 genel seçimlerinde seçim çalışması yaptığı sırada Cide ilçesi için sözler verdiklerini hatırlatan Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, verilen bu sözlerin yerine getirildiğini kaydetti.


Cide için iki önemli konunun takipçisi olduklarını ve ihalelerinin yapıldığını hatırlatan Demir, “Biz, 1 Kasım 2015 seçim çalışmaları sırasında Cide ilçemize iki söz vermiştik. Cide Devlet Hastanesini mutlaka kapasitesini arttırarak ihalesini yaptıracağım. Cide-Kurcaşile yolu için elimden geleni mutlaka yapacağım. Cide Devlet Hastanesi ihalesi yapıldı. Müteahhit firma ile sözleşme imzalandı ve yer teslimi yapıldı, çalışmalar da başladı. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu hastane tamamlandığında mevcut kapasitesinin bir kademe üzerine çıkacak bazı yeni branşlarda açılmış olacak. Halkımızın mağdur olduğu sevkler mümkün mertebe giderilmiş olacak. Eksik olan hekimler gelmiş olacak” dedi.


Karadeniz Sahil Yolunu da takip ettiklerini sözlerine ekleyen Demir, “Cide-Kurucaşile yolu için çalıştım, çabaladık ve ihale edilebilecek konuma getirdik. Takıp ediyoruz inşallah yakın bir zamanda ihale edilmesi için elimizden geleni yapacağız. Sahil yolu-Kurucaşile-Cide, Cide-İlyasbey, İlyasbey-Doğanyurt, Doğanyurt -İnebolu, İnebolu-Çatalzeytin olarak planlandı ve proje çalışmaları güzergah çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.

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