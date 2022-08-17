Denizde eğlendiği sırada aniden fenalaşan şahıs öldü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde denizde arkadaşlarıyla eğlendiği sırada kalp krizi geçiren ve suda çırpınmaya başlayan şahıs müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde denizde arkadaşları ile eğlendiği sırada aniden fenalaşan 67 yaşında Şaban Yunaklı, suda çırpınmaya başlayınca çevredekiler tarafından denizden çıkartıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Şaban Yunaklı, kurtarılamadı. Yunaklı'nın cenazesi, Cide Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Yunaklı'nın denizde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.