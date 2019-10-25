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Denize düşen balıkçı, 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kastamonu’nun Cide ilçesinde 25 gün önce denize düşen balıkçı, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 25 gün önce denize düşen balıkçı, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.


Olay, 1 Ekim 2019 tarihinde Cide ilçesinde meydana geldi. Cide'de geçimini balıkçılık yaparak sağlayan Ümit Karayel, teknesiyle balığa çıkmış, balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek denize düşmüştü. Boğulma tehlikesi geçiren Ümit Karayel, balıkçı arkadaşları tarafından kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilen Ümit Karayel, 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.


Karayel'in cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

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