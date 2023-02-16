Deprem bölgelerine yardımlar devam ediyor

Kahramanmaraş merkez üslü depremden etkilenen 10 il için Kastamonu'da başlatılan yardım kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da depremzedelere yardımlar sürüyor. Kastamonu'da düzenlenen yardım kampanyalarına vatandaşlar yoğun destek veriyor.

Gönüllü vatandaşlar, yaşam malzemelerini içeren yardım paketlerini şehir merkezine getirdi. Buraya gelen yardımlar AFAD ve Kızılay görevliler tarafından tek tek ayrıştırılıp, ihtiyaca göre tırlarla yüklendi. Hazırlanan tırlar depremden etkilenen illere gönderiliyor.