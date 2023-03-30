Deprem bölgesine bir tır yardım kolisi gönderildi

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde hazırlanan bir tır dolusu yardım kolisi, deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkez üslü, 11 ili etkileyen deprem bölgesi için yardım seferberliği devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde yardım kampanyası başlatıldı. Ramazan ayı olması münasebetiyle Devrekani Kaymakamlığı, Devrekani Belediye Başkanlığı, Devrekani Esnaf ve Sanatkarlar Odası başta olmak üzere ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle depremzedeler için yardım kolisi hazırlandı. Hazırlanan bir tır dolası yardım kolileri araca yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.