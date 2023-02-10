Depremde hayatını kaybeden Hatay İŞKUR İl Müdürü toprağa verildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından enkazın altında kalarak hayatını kaybeden Hatay İŞKUR İl Müdürü Hüsnü Çelik, memleketi Kastamonu'da toprağa verildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma faaliyetlerinde Hatay'da İŞKUR İl Müdürü olarak görev yapan Taşköprü nüfusuna kayıtlı Hüsnü Çelik, yıkılan binanın enkazının altında kaldı. Cenazesi enkazdan çıkartılan Hatay İŞKUR İl Müdürü Hüsnü Çelik'in cenazesi, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine getirildi. Taşköprü'de Merkez Taş Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarpun Köyü Süle Mahallesinde Çelik'in cenazesi aile kabristanlığında defin edildi.

Çelik'in cenazesine Kastamonu Valisi Avni Çakır, Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, 22. Dönem Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım, 23. Dönem Kastamonu Milletvekili Hasan Altan, önceki dönem Taşköprü Belediye Hüseyin Arslan, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda Taşköprülü vatandaş katıldı.