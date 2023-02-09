Depremden etkilenen sokak hayvanları için KASMİB harekete geçti

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği'ne (KASMİB) ait Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Ünitesi, Sokak ve Ev Hayvanları Geçici Rehabilite Ünitesi olarak görev yapmak üzere deprem bölgesine hareket etti.

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği bünyesinde kurulan Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Ünitesi, deprem bölgesinde görev yapmak üzere görevlendirildi. Çeşitli kurum ve kuruluşlar ile hayvanseverlerden temin edilen köpek ve kedi mamaları da afet bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere biri veteriner hekim olmak üzere üç kişilik ekiple birlikte bölgeye gönderildi.