Depremzede aileler ve çocuklar, düzenlenen eğlencede moral buldu

Yaşanan deprem afetinin ardından Kastamonu'ya gelen depremzede çocuklar ve aileleri, Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi.

Kastamonu Belediyesi, depremzede çocuklar ve aileleri için Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu'ya gelen depremzede aileler ve çocukları, Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlene ücretsiz etkinliklerde moral buldu. Depremzede çocuklara moral olmak ve çocukların kaynaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliklerde palyaçolar, yüz boyama sanatçıları, balon ustaları, bilim eğiticileri, tiyatro, müzikli eğlence ile sihirbazlık gösterileriyle çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Hem ailelerin hem de çocukların moral bulduğu eğlenceye ilgi yoğun oldu. Ayrıca Kastamonu Belediyesi ekiplerince etkinliğe gelen ailelere ve çocuklara çeşitli hediyeler verilerek balon dağıtıldı.

Depremzede çocuklar, düzenlenen etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, “Deprem olduktan sonra ailemizle birlikte Kastamonu'ya geldik. Kastamonu Belediyesi tarafından eğlence düzenlenmiş. Bizde biraz olsun moral bulmak için vakit geçirmeye geldik. Hem yüzümüzü boyadılar hem bizlere hediyeler verdiler hem de balon dağıttılar. Çok eğlendik, çok mutlu olduk. Biraz olsun depremi unuttuk” dediler.