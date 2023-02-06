Depremzede yakınlarına giderken kaza yapan aileye Kastamonu UMKE ekibi müdahale etti

Kastamonu'da depremin etkilediği illerden biri olan Osmaniye'ye hareket halindeki Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), ambulans ile hareket halindeyken yol güzergahında Mersin'in Tarsus Doğu kavşağında denk geldikleri trafik kazasında yaralanan vatandaşlara ilk müdahalede bulundu. Hatay'da yakınları depremde göçük altında kalan vatandaşların bulunduğu kaza yapan araçta sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampolde devrildi. Bu sırada olay yerinden geçen Kastamonu UMKE ekibi, yaralı vatandaşların ilk müdahalesini yaptıktan sonra Mersin 112 Acil Sağlık ekibine teslim etti.