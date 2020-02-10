Depremzedelere yardım edebilmek için hayır düzenlediler

Kastamonu'nun Daday ilçesinde Atatürk İlk ve Ortaokulu tarafından Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için düzenlenen hayırdan elde edilen gelir, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gönderildi.

Bir e-Twinning projesi olan "Ver Elini Engelleri Birlikte Aşalım" projesinin Şubat ayı etkinliği kapsamında "İyilik Hepimize İyi Gelecek" adlı projede Elazığ'da bulunan Gazi Anaokulu ile eşleşen Atatürk Ortaokulu, depremde zarar gören öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlediği hayır sona erdi.

Elazığ'da bulunan ve şu anda 300 evsiz depremzede vatandaşın yaşadığı Gazi Anaokulu okul idaresi tarafından istenen ihtiyaçları karşılamak için evlerinde hazırladıkları yiyecek ve içecekler ile Atatürk Ortaokulu İngilizce Öğretmeni ve Proje Sorumlusu Gülizar Çolak önderliğinde düzenlenen hayırdan elde edilen gelir ile özellikle çocuk bezi, mama, çorap, süt, temizlik malzemesi gibi ihtiyaçlar alındı. Alınan bu malzemeler, Elazığ'da ki ihtiyaç sahibi ailelere kargo ile gönderildi.

Toplanan yardımların kargo tesliminde konuşan Okul Müdürü Çağlar Yaprak, hayra gösterilen ilgi ve alakadan memnun olduklarını belirterek, bu yardım hayrının düzenlenmesinde emeği geçen ve canla başla çalışan öğretmenlere ve kendi küçük yürekleri büyük öğrencilere teşekkür ettiğini belirtti.