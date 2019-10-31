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Dernek başkanı ve muhtarın ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde dernek başkanı ve mahalle muhtarının ölümüyle ilgili gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde dernek başkanı ve mahalle muhtarının ölümüyle ilgili gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçe merkezindeki bir kıraathanenin önünde oturan Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan'ın öldürülmesi olayı ile ilgili Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan ve bugün Taşköprü adliyesinde hakim karşısına çıkarılan zanlılardan H.E. tutuklandı. Diğer sanıklar H.E. ve G.E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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