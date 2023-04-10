Devrekani Belediyesi elektrik üretecek

Kastamonu'da Devrekani Belediyesi tarafından kurulacak güneş enerjisi santrali ile belediyenin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisi üretilecek.

Devrekani Belediyesi, Tekke kayası mevkiinde güneş enerjisi santrali (GES) kurmak üzere proje başlattı. Hayata geçirilecek proje ile ilçeye su sağlayan hatların elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Uzun zamandır titizlikle üzerinde çalıştıkları ‘güneş enerji santrali' projesinin tamamlandığını ve ihalesinin gerçekleştirildiğini söyleyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, projenin hayata geçmesi ile birlikte ilçenin içme suyu hattındaki elektrik ihtiyacının büyük kısmının karşılanabileceğini ve yapılacak tasarrufun başka hizmetlerde kullanılacağını kaydetti.

Projenin 5 milyon 770 bin TL'ye mal olacağını ifade eden Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Güneş Enerji Santrali Projemiz ile ilgili yapım ihalesi Belediyemiz tarafından yapılmış olup ihale bedeli 5 milyon 770 bin TL olarak en düşük teklifi veren firmada kalmıştır. Şu an ihale değerlendirme aşamasındayız. Yakın zamanda Allah'ın izni ile Tekke Kayası bölgemizde 4 bin metrekare alanda yapımına başlayacağız. 200 kilowatt kurulu gücünde bir kapasiteye sahip olan santralimizde güncel birim fiyatla aylık 150 bin TL'lik elektrik enerjisi üretmeyi planlamaktayız” dedi.