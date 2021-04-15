İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrekani Belediyesi, gıda denetiminde bulundu

Devrekani Belediyesi ekipleri, Ramazan ayında işyerlerini ziyaret ederek gıda denetiminde bulundu.


Devrekani Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle ilçede faaliyet gösteren işyerlerini denetledi. Devrekani'de bulunan fırın, pastane ve marketler başta olmak üzere unlu mamul üretimi ve satışı yapılan işyerleri denetlendi. Fırın, pastanelerde ve marketlerde korona virüs tedbirlerini de denetleyen ekipler, iş yerlerinin hijyen ve salgın koşullarına uygun çalışıp çalışmadığını kontrol etti. Denetimlerin Ramazan ayı boyunca süreceği ve fırsatçılık yapmak isteyenlere imkan tanınmayacağı belirtildi.


Ayrıca tüketicilerin gıda güvenliğiyle ilgili herhangi bir şüphe duyması halinde ‘ALO-174 Gıda Hattı'na ihbarda bulunabilecekleri kaydedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.