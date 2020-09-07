Devrekani hayvan pazarı 2 hafta kapatıldı

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ilçe halkına bilgilendirmede bulundu. Devrekani Belediyesi bünyesinde 11 personelin korona virüs testinin pozitif çıktığını duyuran Başkan Altıkulaç, 50'ye yakın personelin de filyasyon nedeniyle karantina altında olduğunu kaydetti. Başkan Altıkulaç, ayrıca ilçede virüs yayılımının artışına dikkat çekerek, bunu önlemek amacıyla 2 hafta boyunca Devrekani Hayvan Pazarını açmayacaklarını belirtti.

Engin Altıkulaç, şöyle konuştu: “Korona virüsle alakalı süreç hala ilçemizde devam etmektedir. Özellikle hala Kurban Bayramı sonrası ilçemizdeki vaka artışı dikkat çekmekte. Belediyemiz personellerinde de 50'ye yakın arkadaşımız maalesef karantina altındı, belediye personelimiz içinde 11 vakamız var. Korona virüsten korunmak için maske takmamız, soyla mesafeyi korumamız ve hijyen konusuna dikkat etmememiz lazım. Bu kapsamda Devrekani Hayvan Pazarımızın iki hafta boyunca kapatılmasına karar verdik bulaş zincirinin kırılması için. Sizlerden ricam, özellikle 65 yaş ve üzerinde kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın pazara çıkmamalarını özellikle rica ediyorum. Normal günlerde toplu olarak bir arada bulunulmaması, maskenin takılması, korona virüsle alakalı kırılma zincirinin önlenmesi bakımından çok önemli. Bizler şahsi olarak bu kriterlere dikkat etmezsek koronavirüsten çok etkileneceğiz gibi gözüküyor. Anlayışınız için teşekkür ederim, kurallara uymanızı rica ediyorum.”