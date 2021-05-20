İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrekani ilçe meydanını yeniden düzenliyor

Devrekani Belediyesi, ilçe meydanında yenileme ve düzenleme çalışması başlattı.


Devrekani Belediyesi ekipleri, meydan düzenlene çalışmalarına başladı. Bu kapsamda meydanındaki parke taşlarını söken ekipler, söküm çalışmasının tamamlanması sonrasında yeni parke taşlarının serimine başlayacak. Yürütülen çalışmaları yerinde incelemeyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Devrekani meydan düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Düzenleme esnasında vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı çok özür dileriz. İnşallah en kısa sürede meydan düzenlememizi tamamlayacağız ve ilçemiz hak ettiği bir meydana kavuşacaktır” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.