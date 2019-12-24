İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrekani Stadyumunda rehabilitasyon çalışmaları sürüyor

Devrekani Belediyesi, Devrekani Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından ilçede bulunan statta rehabilitasyon çalışmaları sürüyor.


Devrekani Belediyesi, Devrekani Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından Devrekani İlçe Stadyumunda rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor.


Çalışmaların devam ettiği ilçe stadında incelemelerde bulunda Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, ekiplerden bilgiler alarak, “Devrekani için söz verdik yapıyoruz. Belediyemiz, Gençlik ve spor İl Müdürlüğümüz ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimizce ortaklaşa rehabilitasyon çalışmasını sürdürdüğümüz ilçe stadında kenar çitlerini yapıyoruz. Emeği geçen büyük desteklerini bizden esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Reşat Asrak ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Zafer Karahasan'a teşekkür ediyorum. İlçe satındaki rehabilitasyon işlerinde özverili çalışmalarından dolayı emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.