Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB'nin genel yerleşim planı ve üstyapı projeleri onaylandı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kurulacak olan Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinin genel yerleşim planı ile üstyapı projeleri onaylandı.

Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB (TDİOSB) projesinde işlemler tüm hızıyla devam ediyor. 2022 yılı yatırım programında yer alan Devrekani Besi TDİOSB projesinde, altyapı inşaatlarına başlanabilmesi için önemli bir aşama olan genel yerleşim planı ve üstyapı projelerinin hazırlanması ve onayı işleminde sona gelindi. Tüzel kişilikçe hazırlattırılan genel yerleşim planı ve üstyapı projeleri onaylanarak önemli bir eşik daha geçildi.

Onaylanan genel yerleşim planına göre TDİOSB alanında 846 dekarı besi parselleri alanı ve 72 dekarı sanayi parselleri alanı olmak üzere zorunlu olan sağlık koruma bandı alanı ile birlikte idari ve sosyal tesis alanı, hayvan tedavi merkezi alanı, acil kesim ünitesi alanı, biyogaz tesisi alanı, mesleki ve teknik eğitim alanı, arıtma tesisi alanı, teknik altyapı alanı ve park alanı için de planlama yapıldı.

Besi parselleri alanında da 51 adet 100 baş, 22 adet 250 baş, 7 adet 500 baş ve 1 adet de 5 bin baş kapasiteli olmak üzere toplam 81 adet besi parseli yer alacak. TDİOSB'de kurulacak 100 baş besi sığırı kapasiteli işletme planıyla ilgili yazılı yapılan açıklamada, “Bu hali ile toplam kapasitesi 19 bin 100 baş olarak ortaya çıkan Devrekani Besi TDİOSB, faaliyete geçtiğinde bir besi döneminde takriben 8 bin 500 ton karkas et üretimi ve bin kişilik istihdam ile GSMH'ye önemli bir katkı sağlayacaktır. Ülkemizin yatırım, üretim, ihracat, istihdam hedefleri doğrultusunda üreticilerin alın teri ile akıl terini birleştireceği, üretim üssü TDİOSB'leri desteklemeye devam ediyoruz” denildi.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ise Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin ilçe ve bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.