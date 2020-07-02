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Devrekani Yerel Eylem Grubundan Vali Çakır'a ziyaret

Devrekani Yerel Eylem Grubu, göreve yeni başlayan Vali Avni Çakır’ı ziyaret etti.

Devrekani Yerel Eylem Grubu, göreve yeni başlayan Vali Avni Çakır'ı ziyaret etti.


Devrekani Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Dr. Gül Banu Çiçek Bideci, Yönetim Kurulu Üyeleri Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Neslihan Kaya, Gülcan Daldaban, Özcan Gazioğlu ve Devrekani İlçe Kaymakamı Yücel Erdem ile birlikte Kastamonu Valisi Avni Çakır'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında, Devrekani Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Dr. Gül Banu Çiçek Bideci tarafından Vali Avni Çakır'a, Devrekani Yerel Eylem Grubu Derneği'nin Yerel Kalkınma Stratejisi Projeleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Devrekani'deki üretimi gerçekleştirilen yöresel bez dokuma ürünleri ile birlikte ilçenin yöresel kıyafetlerinin tanıtımı yapıldı.

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