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Devrekani'de 3 katlı evin çatısında yangın çıktı

Kastamonu’nun Devrekani ilçesine bağlı Laçin Köyü Osmanbey Mahallesinde 3 katlı betonarme binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Laçin Köyü Osmanbey Mahallesinde 3 katlı betonarme binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı Laçin Köyü Osmanbey Mahallesinde ikamet eden Emin. Y'a ait olduğu öğrenilen 3 katlı betonarme binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangından yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, Devrekani itfaiye amirliğine ihbarda bulundu. Kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. Çıkan yangında evde maddi hasar meydana geldi.

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