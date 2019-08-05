Devrekani'de çocuklara drama eğitimi veriliyor

Devrekani Halk Eğitim Merkezi'nde çocuklara, drama eğitimi veriliyor.

Devrekani Halk Eğitim Merkezi tarafından “Okullar Hayat Bulsun” projesi kapsamında 6-12 yaş arası çocuklara verilen drama kursu devam ediyor.

“Okullar Hayat Bulsun” projesi kapsamında açılan ve çocukların hayal gücünü geliştiren eğitimlerin verildiği drama kursunda öğrenciler, kendilerini ifade etme, toplum önünde konuşma becerilerini geliştiriyor. İçlerindeki sanat yeteneklerini keşfetme imkanı bulan drama kursu öğrencileri, daha kolay iletişim kurabilen ve daha rahat sorun çözebilen birer birey olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Şenlik Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Drama Kurs Eğitmeni Semra Cabiroğlu, “Günümüzde çocuklarımız ne yazık ki internet ve televizyonun etkisi altındadır. Bu etkinlik ile amacımız çocuklarımızın kendi yaşıtlarıyla vakit geçirmelerini, birbirleriyle etkili iletişim kurmalarını, problem çözme yeteneklerini, üretkenliği, kendi kendine kavrama ve sosyal olayları takip edebilme yetisini, dinleme alışkanlığını ve empati yeteneğini kazandırmaktır” dedi.