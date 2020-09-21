Devrekani'de grup yolları asfaltlanıyor

Devrekani Belediyesi ve Kastamonu İl Özel İdaresi ekiplerinde Devrekani'de gurup yollarının asfaltlanması çalışması devam ediyor.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde incelemeyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Devrekani ilçemizde Kasaplar-İğdir köyleri arasındaki grup yolumuzda BSK Sıcak asfalt çalışması Özel İdare ekiplerimizce tüm hızıyla devam etmektedir. Ahmetoğlu ve Duran yerleşim alanlarında belediyemizce yol ile ilgili tüm alt yapı çalışmalarımız bitmiş, Kadirbey Mahallemizde ise yol altyapı çalışmalarımız bitmek üzeredir. Yolumuzun düzgün olması için yol yapım çalışmamız bitinceye kadar ilgili güzergahındaki yolu kullanmamız alternatif yolları tercih etmemiz büyük önem arz etmektedir. Bu konudaki anlayışınız için çok teşekkür ederim. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dilerim” dedi.