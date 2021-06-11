Devrekani'de ilçe meydanı yenilendi

Devrekani Belediyesi, bir yandan da ilçeye yatırım kazandırmaya devam ediyor. Pandemi koşullarına rağmen ilçe meydanının yenilenmesi için çalışma başlatan Devrekani Belediyesi, bu kapsamda kaldırımları yenileyerek ilçe meydanını yeni bir görünüme kavuşturdu. Kaldırımda ve yol güzergahında renkli parke taşlarının kullanılarak desenlendirildiği ilçe meydanı vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Çalışmaların ilçe merkezinde diğer kaldırım ve yol güzergahlarında da devam edeceği belirtildi.

Çalışmalar hakkında bilgi beren Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Bugün itibariyle meydan çalışmamız bitmiştir. Bugün itibariyle alanı tamamen trafiğe açtık. Kaldırımlarla ilgili çalışmamız tüm hızıyla devam etmektedir. El elde gönül gönülde yeni projelerimizi ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.