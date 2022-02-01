Devrekani'de itfaiye buz sarkıtlarını temizledi

Devrekani Belediyesi, vatandaşları güneşin açmasıyla birlikte sarkıtların çatılardan düşebileceği ve kazaların yol açabileceği konusunda uyardı. Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, vatandaşları saçaklardan gelebilecek buz ve kar birikintilerine karşı dikkatli olmaları noktasında uyararak, muhtemel kazalara karşı dev buz sarkıtlarının itfaiye ekipleri tarafından toplanıldığını söyledi. Bakan Altıkulaç, “Belediyemiz itfaiye ekipleri vatandaşlarımızdan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan talepler doğrultusunda, çatılarda oluşan buz sarkıtlarını düşürüyoruz. İtfaiye aracı vasıtasıyla buz sarkıtlarının düşürülmesi esnasında kimsenin zarar görmemesi için çalışma alanı yaya trafiğine kapatılarak sarkıtlar düşürülüyor” dedi.

Başkan Altıkulaç, vatandaşların can ve mal güvenliği için ilçede yüksek çatılardan sarkan buz ve kar sarkıtlarını itfaiye aracıyla temizlediklerini kaydetti.

Devrekani'de özellikle yüksek kesimlerde yer yer 2 metreyi bulan kar yığıntısının olduğunu söyleyen Başkan Altıkulaç, “Kar bereketiyle geldi. Her ne kadar yaşantımızı olumsuz etkiliyor olsa da, biz zor coğrafyada zor koşullar altında karla mücadeleye sahadaki arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla sürdürüyoruz. Bölgemizde 3-4 yıldan beri yoğun bir kuraklık vardı. Bu sene karın bu şekilde yağmasıyla inşallah kuraklıktan kurtulmuş olacağız. Çatılarda da 2 metreye yakın kar söz konusu. Karayolları ve Özel İdaremizin hummalı çalışmaları sayesinde ana arterlerde herhangi bir sıkıntı yok, büyük bir çoğunluğuna ulaşım söz konusu. Kar ülkemize, ilimize, ilçelerimize bereketiyle geldi” diye konuştu.